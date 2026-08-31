Ancho Perfil
31 de agosto de 2026 a la - 20:30

AUDIO: “¿Por qué no renunciamos todos y nos vamos los 11 mil?”, médicos indignados tras anuncio del Gobierno

Isabel Morán y otra mujer en bata blanca, con expresión preocupada, conversan en oficina con hombres al fondo, todos serios.
Isabel Morán, Roberto Riveros, Rossana González y otros médicos al momento de presentar las renuncias.