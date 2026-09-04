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04 de septiembre de 2026 a la - 21:31

AUDIO: “No podemos sentarnos a negociar con tramposos”, reclama médico

AME4454. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 03/09/2026.- Integrantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) participan en una asamblea este jueves, en Asunción (Paraguay). El Gobierno de Paraguay propuso a los médicos del sector público un ajuste salarial a través de un "sistema meritocrático", aunque por debajo de las expectativas de los galenos, y solo horas antes de que estos realizaran una asamblea para evaluar si hacen un nuevo llamado a huelga después de la realizada la semana pasada. EFE/ Juan Pablo Pino
AME4454. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 03/09/2026.- Integrantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) participan en una asamblea este jueves, en Asunción (Paraguay). El Gobierno de Paraguay propuso a los médicos del sector público un ajuste salarial a través de un "sistema meritocrático", aunque por debajo de las expectativas de los galenos, y solo horas antes de que estos realizaran una asamblea para evaluar si hacen un nuevo llamado a huelga después de la realizada la semana pasada. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino