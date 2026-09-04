Crece la crisis en Salud: sociedades médicas de la región apoyan a cirujanos paraguayos

La crisis que sacude al sistema de salud pública en Paraguay atravesó las fronteras y desató indignación internacional. Las sociedades científicas y colegios médicos de Uruguay, México y Argentina emitieron comunicados de solidaridad y respaldo hacia los cirujanos y especialistas pediátricos paraguayos, quienes se encuentran en confrontación con el gobierno de Santiago Peña, al igual que todo el sector médico.

El pronunciamiento se da en el momento en el que se registra oficialmente unas 270 renuncias presentadas formalmente ante la mesa de entrada del Ministerio de Salud Pública. La cifra incluye la histórica dimisión de 40 cirujanos pediatras y la salida de 70 terapistas de niños, número que representa el 74% de todos los intensivistas infantiles del país.

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La renuncia masiva de profesionales golpea directo a la atención de centros asistenciales de alta complejidad como el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, el Hospital de Trauma y el Hospital Nacional de Itauguá. De esa manera, se deja en riesgo la atención quirúrgica y de cuidados intensivos de cerca de tres millones de niños y adolescentes paraguayos.

Advierten por la vida de los niños

Desde la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica (SUCIPE) recordaron que la Declaración de Kyoto de 2001 establece de forma clara que la población infantil requiere médicos con formación específica prolongada y que recurrir a profesionales sin la idoneidad correspondiente para cubrir las vacantes compromete la seguridad asistencial y constituye una falta ética gravísima.

Por su parte, el Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica calificó la renuncia masiva en Paraguay como un retroceso peligroso para el cuidado de los más vulnerables. En ese sentido, exigen a las autoridades paraguayas que actúen con transparencia y provean insumos básicos y condiciones laborales acordes con la alta responsabilidad que implica la especialidad.

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En la misma línea, la Asociación Civil Argentina de Cirugía Pediátrica (ACACIP) remarcó que la lucha de los profesionales paraguayos trasciende lo salarial y busca defender la sostenibilidad de la atención médica.

La entidad argentina ratificó que la especialidad no reconoce fronteras y lamentó que el talento humano del Paraguay deba recurrir a la renuncia extrema ante la falta de respuestas de las autoridades.

La viacrucis de los médicos

Los médicos estuvieron durante cinco días en huelga nacional y exigieron mejoras salariales y laborales. Tras la medida de fuerza, el Gobierno respondió con un aumento en el PGN 2027 para la compra de más medicamentos e insumos. Por otro lado, propusieron un aumento salarial a los médicos, mediante un escalafón, pero a partir de julio del 2027, iniciativa que fue rechazada de manera unánime desde el Sindicato Nacional de Médicos.

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Los médicos anunciaron una nueva medida de fuerza para el 21 y 22 de septiembre.