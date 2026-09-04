Se cumple un año de la clasificación de Paraguay al Mundial 2026

“Un año atrás, el ansiado retorno se hacía realidad”, destacó la cuenta oficial de la selección junto a una galería de postales que revivieron la fiesta en Asunción. Aquel 0-0 no solo certificó el pasaje a la cita orbital de 2026, sino que unió a todo el país bajo una misma bandera en una jornada catalogada como inolvidable.

“El 4 de septiembre de 2025, la Albirroja conquistaba el anhelado sueño de volver a una Copa del Mundo de la FIFA, sellando su clasificación al Mundial 2026”, recordó la entidad a través de sus canales oficiales.

Bajo la consigna de que fue “una jornada inolvidable que, un año después, seguimos recordando con la misma emoción y el orgullo de haber hecho realidad el sueño de todo un país”, la selección compartió una galería de postales que revivieron la fiesta en Asunción y unieron a toda la afición bajo una misma bandera.

Detrás de aquel hito histórico se encuentra la mano indiscutible de Gustavo Alfaro. El estratega condujo a la Albirroja a una campaña consagratoria para conseguir la clasificación con un registro notable: seis triunfos —incluyendo la victoria de la última fecha ante Perú con el boleto ya abrochado—, cinco empates y apenas una derrota.

El detalle que enciende el radar institucional

Más allá de la nostalgia y el repaso de los festejos, el álbum fotográfico elegido por la APF dejó un mensaje entre líneas que capturó toda la atención: una imagen del presidente de la entidad, Robert Harrison, abrazado al director técnico Gustavo Alfaro.

La presencia del estratega en momentos conmemorativos cobra un peso en la agenda de la casa matriz del fútbol paraguayo, justo en la antesala de las definiciones en torno a su continuidad contractual de cara al proceso del Mundial 2030. Mientras el proyecto deportivo apunta a afinar los motores para el gran evento en el que la Albirroja será coanfitriona, la continuidad de la mano ejecutora de este hito se mantiene en el centro de la escena, alimentando la expectativa de la afición guaraní.