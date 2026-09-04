Trabajadores de la ANDE convocan a protesta este lunes ante riesgo de “tarifazo” eléctrico

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) y otros gremios de la institución confirmaron una jornada de protesta y movilización en Asunción para el próximo lunes.

La medida incluye una conferencia de prensa y un acto de repudio frente a la sede central de la ANDE, sobre la avenida España. Los trabajadores expondrán graves denuncias sobre la gestión del sistema eléctrico nacional y el inminente riesgo de un fuerte impacto en el bolsillo de la ciudadanía.

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La dirigencia sindical apunta de manera directa contra lo que califican como una “macabra maniobra” orquestada por técnicos y sectores empresariales afines al Poder Ejecutivo para privatizar de forma solapada el negocio energético.

Adolfo Villalba, secretario general de Sitrande, cuestionó duramente la inacción del presidente de la ANDE, el ingeniero Miguel Báez, a quien tildó de estar “ausente” en discusiones clave como la revisión de la tarifa de Itaipú y la firma del nuevo acuerdo operativo para la contratación de potencia.

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Según los trabajadores, si la empresa estatal no negocia condiciones favorables para el próximo año, sufrirá un sobrecosto millonario que terminará trasladándose a la población a través de un tarifazo.

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Incertidumbre por Itaipú y rechazo a proyectos de ley

Aunque el Gobierno intentó desactivar la medida de fuerza a través de los ministros Javier Giménez y Marcos Riquelme, quienes aseguraron que no hay apuro para presentar los proyectos de ley que crean un ente regulador en la mesa energética, los gremios se mantuvieron firmes en su postura.

Robert Ortiz, secretario de conflictos de Sitrande, remarcó que la movilización se mantiene inalterable porque existen prioridades urgentes sin resolver, como el precio final de la energía que la ANDE debe comprar a la binacional para abastecer al mercado paraguayo.

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La convocatoria del lunes está dirigida inicialmente a los trabajadores y jubilados de la franja Metropolitana, Central, Cordillera y Paraguarí.

No obstante, la dirigencia sindical advirtió que se trata apenas del primer paso de una estrategia gradual, y no descartan articular acciones con organizaciones campesinas y sociales del interior del país para trasladar las protestas hasta Asunción si el Ejecutivo insiste en ignorar los reclamos del sector.