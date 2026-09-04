Renuncian otros 33 neonatólogos en hospitales de Central

En el Hospital General de San Lorenzo, conocido también como Hospital de Calle’i, presentaron sus renuncias 20 médicos neonatólogos de los 30 que integran el servicio, lo que representa el 70% de la plantilla especializada.

La coordinadora de Neonatología del centro asistencial, María Cristina Godoy, afirmó que la situación se volvió insostenible para los profesionales dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

“Llegamos a un punto que es imposible sostener esto”, expresó.

La especialista denunció, además, la falta de insumos esenciales para la atención de los pacientes, incluyendo medicamentos básicos como antibióticos.

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Villa Elisa pierde a la mayoría de sus neonatólogos

La misma medida fue adoptada en el Hospital General de Villa Elisa, donde 13 de los 18 neonatólogos del servicio formalizaron sus renuncias ante el Ministerio de Salud.

El coordinador de Terapia Neonatal, Raúl Moreno, sostuvo que la decisión fue tomada tras reclamos sin respuestas concretas por parte de las autoridades.

“Llegamos a este extremo porque no vemos respuestas del Gobierno. No es una decisión fácil la que estamos tomando”, manifestó.

Moreno calificó de “calamitosa” la falta de reacción estatal ante los pedidos del sector y lamentó las consecuencias que esta situación podría generar para los pacientes y sus familias.

Más de 130 médicos renunciaron este viernes

Las nuevas dimisiones se suman a las registradas durante las primeras horas de este viernes en distintos hospitales públicos.

Previamente, unos 70 médicos terapistas pediátricos de los hospitales Acosta Ñu, Trauma y Nacional de Itauguá presentaron sus renuncias. A ellos se agregaron otros 30 neonatólogos del Hospital Nacional de Itauguá.

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Con las 33 renuncias registradas posteriormente en San Lorenzo y Villa Elisa, el total de médicos que abandonaron sus cargos alcanza los 133 profesionales en un solo día.

Los médicos reclaman un aumento salarial de G. 3 millones por cada vínculo de 12 horas, la desprecarización laboral y la provisión continua de medicamentos e insumos.