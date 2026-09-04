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04 de septiembre de 2026 a la - 21:36

AUDIO: OTEP – A evalúa sumarse a huelga médica y denuncia recorte presupuestario para 2027

Gabriel Espínola con cabello oscuro y barba canosa, de pie frente a mesa llena de documentos, en ambiente de oficina organizado.
Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A)Claudio Genes