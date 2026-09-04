Derecho UNA: denuncian que “Tratito” Ovelar maneja la Facultad como una seccional

El nuevo escándalo fue denunciado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (CEDUNA), luego de una filtración de chats del Whatsapp, donde aparecen conversaciones entre estudiantes, delegados y dirigentes estudiantiles de esta casa de estudios.

En las conversaciones incluso mencionan a distinguidos profesores de Derecho, entre exministros de la Corte, defensores públicos y actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con quienes supuestamente “se puede conversar o no”, sobre el cambio de calificaciones de pruebas que fueron tomadas en aulas de la sede de la facultad, ubicada sobre la avenida Santísima Trinidad.

Entre los mensajes difundidos se menciona de forma explícita a Alejandro “Tratito” Ovelar, señalado por sus pares como uno de los articuladores clave dentro de la sede universitaria. Hasta el momento, las autoridades de la casa de estudios no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el alcance de las medidas que adoptarán respecto a los docentes y dirigentes salpicados.

“Buenas Dr.!! Te quiero pedir ayuda con dos compañeros que rindieron hoy Obligaciones....son de mi anillo Dr. y es demasiado fuerte el golpe visual que va a dar en mi curso si ellos recursan” (SIC), dice uno de los mensajes de Whatsapp atribuidos a Ovelar y supuestamente dirigidos a un docente de la Facultad de Derecho.

Llevarán el caso hasta la Justicia, afirmaron en asamblea estudiantil

En la noche de este jueves, el Ceduna organizó una sesión extraordinaria de su comisión directiva, para abordar con el alumnado la filtración de los chats entre estudiantes, dirigentes y delegados.

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Tras la sesión, liderada por el presidente del centro estudiantil, Nicolás Granado, afirmaron que denunciarán los hechos ante la Comisión Directiva de la Facultad, ante el Tribunal de la Justicia Electoral - teniendo en cuenta que entre los presuntos implicados hay candidatos para las próximas elecciones en diferentes estamentos- y ante el Ministerio Público.

La estudiante Alexia Flores, otra de las delegadas de Derecho UNA, aseguró en un comunicado: “terceros accedieron sin autorización a mi Whatsapp y difundieron conversaciones privadas en distintos grupos”. Agregó que varias de las capturas que circulan fueron “editadas y adulteradas”, con la intención de perjudicarla y dañar también a terceros.

Según la joven, la distribución de las conversaciones se dan en el contexto de las próximas elecciones estudiantiles. “Pero para todo hay un límite”, agregó.

Hablan de lista de hasta 10 estudiantes aplazados para “ayudas” con las notas

En los intercambios de mensajes, los supuestos líderes estudiantiles aluden explícitamente al envío de nóminas de entre 5 y 10 alumnos a determinados docentes, para que sus calificaciones sean alteradas favorablemente.

También se menciona el “castigo” a quienes no son afines a otro movimiento dentro de la Facultad. En uno de los chats, una alumna también menciona como su docente a Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

“El hijo de Silvio Ovelar maneja la Facultad de Derecho como seccional”, apuntaron estudiantes de esta sede. El senador colorado cartista Silvio Ovelar, apodado como “Trato Apu´a” es el padre de Alejandro “Tratito” Ovelar. El parlamentario recibió ese apodo porque en abril de 2013, antes de las elecciones generales, se filtró un video donde lo filmaron negociando la compra de votos y el alquiler de cédulas de identidad.

Alejandro Ovelar no respondió nuestra consulta sobre estas graves denuncias que se le atribuyen. En el departamento de Comunicación de Derecho UNA, indicaron que el decano Carlos González Morel, estaba regresando desde la filial de San Pedro, pero que respondería en el transcurso del día.