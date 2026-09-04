Alerta meteorológica: posibles tormentas fuertes en 5 departamentos esta tarde

Poco antes de las 12:00 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología publicó un nuevo boletín de alerta que advierte de altas probabilidades de que en las próximas horas se produzcan “fenómenos de tiempo severo” en la Región Oriental de Paraguay.

“Celdas de tormenta persisten y otras se desarrollan sobre el área de cobertura y no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”, indica el anuncio.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” en cinco departamentos: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí y Alto Paraná.

Lluvias continuarían durante el fin de semana

El pronóstico meteorológico de este viernes también advierte de posibles lluvias dispersas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

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El tiempo se mantendría inestable en gran parte de Paraguay durante todo el fin de semana, con probabilidad de más precipitaciones al menos hasta el domingo.