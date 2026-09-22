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22 de septiembre de 2026 a la - 21:28

AUDIO: ¿Puede el Estado hacerse responsable de Hugo Javier?: Esto dice un abogado

Un hombre con camisa blanca y jeans desciende de un vehículo policial, mientras un oficial uniformado revisa documentos a su lado.
Un hombre salió de un vehículo policial durante un procedimiento legal en un entorno urbano.Gentileza
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