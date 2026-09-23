Selección Paraguaya
23 de septiembre de 2026 a la - 08:30

Paraguay vs. Chile: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por los Juegos Odesur 2026

Eduardo Delmás, futbolista de la selección paraguaya Sub 20, celebra un gol en el partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.
Eduardo Delmás, futbolista de la selección paraguaya Sub 20, celebra un gol en el partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.@Albirroja

La selección de Paraguay enfrenta a Chile en las semifinales del Fútbol masculino de los Juegos Odesur 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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La selección de Paraguay Sub 20 enfrenta hoy a Chile por las semifinales del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La Albirroja de Antolín Alcaraz y la Roja juegan el segundo partido de la jornada: después de Argentina vs. Perú (14:00), empieza a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario.

Paraguay vs. Chile: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 17:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • El Salvador: 14:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 16:00 horas
  • Inglaterra: 21:00 horas
  • España: 22:00 horas
  • Bélgica: 22:00 horas
  • Marruecos: 21:00 horas
  • Sudáfrica: 22:00 horas
Los jugadores de la selección de Paraguay Sub 20 posan para la fotografía previa al partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.
Los jugadores de la selección de Paraguay Sub 20 posan para la fotografía previa al partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.

Paraguay vs. Chile: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

GEN

  • Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
  • Personal TV: Canal 12 o 51
  • Claro TV: Canal 16
  • Copaco IPTV: Canal 8
Los jugadores de la selección de Paraguay Sub 20 festejan la victoria en el partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.
Los jugadores de la selección de Paraguay Sub 20 festejan la victoria en el partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.

Paraguay vs. Chile: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Youtube - Comité Olímpico Paraguayo

Youtube - ODESUR