Paraguay vs. Chile: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por los Juegos Odesur 2026

La selección de Paraguay Sub 20 enfrenta hoy a Chile por las semifinales del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La Albirroja de Antolín Alcaraz y la Roja juegan el segundo partido de la jornada: después de Argentina vs. Perú (14:00), empieza a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario.
Paraguay vs. Chile: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 17:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- El Salvador: 14:00 horas
- México: 14:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
- Estados Unidos - Este: 16:00 horas
- Inglaterra: 21:00 horas
- España: 22:00 horas
- Bélgica: 22:00 horas
- Marruecos: 21:00 horas
- Sudáfrica: 22:00 horas
Paraguay vs. Chile: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
GEN
- Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
- Personal TV: Canal 12 o 51
- Claro TV: Canal 16
- Copaco IPTV: Canal 8
Paraguay vs. Chile: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Youtube - Comité Olímpico Paraguayo
Youtube - ODESUR