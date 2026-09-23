Paraguay vs. Chile: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por los Juegos Odesur 2026

La selección de Paraguay Sub 20 enfrenta hoy a Chile por las semifinales del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La Albirroja de Antolín Alcaraz y la Roja juegan el segundo partido de la jornada: después de Argentina vs. Perú (14:00), empieza a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario.

Paraguay vs. Chile: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú : 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia : 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Paraguay vs. Chile: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Paraguay vs. Chile: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Youtube - Comité Olímpico Paraguayo

Youtube - ODESUR