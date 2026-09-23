Gonzalo Lobos pide “perdón a toda la gente de Paraguay”

El pasado domingo, Gonzalo Thomas Lobos, centroatacante de 19 años, tuvo un debut soñado en la Primera de Lanús, con gol y triunfo por 2-1 sobre Estudiantes de La Plata.

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En forma inmediata, los medios informaron que el “paraguayo” tuvo un estreno goleador y victorioso en el fútbol argentino, por lo que el chico pasó a ser tendencia en nuestro país, recibiendo en ese momento mensajes de apoyo.

Todo marchaba normal hasta que el chico posteó: “No soy paraguayo, no me nacionalicé”. Y esa aclaración cambió totalmente el panorama, por lo que el aliento se transformó en insulto.

La confusión de generó porque Lobos participó de un microciclo con la Albirroja Sub 20. Inmediatamente se lo vinculó con Paraguay, cuando en realidad no cumplió ningún trámite.

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Gonzalo mencionó a ABC que su abuela es paraguaya y a sus raíces guaraníes ocasionaron la invitación para activar con la selección juvenil para una futura convocatoria que abriría eventualmente las puertas de su naturalización, que no se dio.

En poco tiempo, el delantero que abrigaba las esperanzas de gol para la futura generación albirroja, empezó a ser víctima de improperios, por lo que decidió redactar el siguiente aclaratorio:

“Hola, buenas noches. Recién me acabo de enterar que lo tomaron muy mal al comentario que hice, y quería pedir disculpas porque mi intención nunca fue ofender y mucho menos minimizar a Paraguay, solamente quería aclarar que no me había nacionalizado, ya que mucha gente pensaba que era paraguayo directamente”, expresa parte de la nota.

“Fui a entrenar una semana a Paraguay y estoy muy orgulloso de esa oportunidad que me dieron. Tengo muchos familiares paraguayos y me encanta Paraguay. Mi intención nunca fue ofender a nadie y si fue así, pido disculpas a toda la gente que se lo tomó a mal”, añade el escrito.

“Quería aclararlo porque mi intención nunca fue ofender a nadie. No me creo más que nadie por haber debutado y mucho menos por haber hecho un gol. Les pido perdón a toda la gente de Paraguay. Nunca minimizaría a Paraguay ni a ningún otro país. Pido disculpas de todo corazón”.