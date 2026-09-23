Dos congoleñas con pasaportes ajenos fueron aprehendidas en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Dos mujeres de nacionalidad congoleña fueron aprehendidas en el aeropuerto Silvio Pettirossi tras intentar burlar los controles migratorios usando pasaportes originales que pertenecían a ciudadanas brasileñas.

El procedimiento se concretó cerca de las 11:00 de este martes, cuando ambas pretendían pasar el control de Migraciones para abordar un vuelo de la aerolínea Air Europa con destino al continente europeo. Sin embargo, el personal de control detectó la inconsistencia entre los rasgos físicos de las pasajeras y las fotografías impresas en los pasaportes.

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Las detenidas fueron identificadas como Geodrine Perside Ntsangou, quien presentó una libreta a nombre de la ciudadana brasileña Ana Lucía Oliveira Dos Santos, y Florasmine Exaucee Ghambou, quien intentó embarcar con el documento de Nelha Suami Odia.

Tras ser acorraladas en ventanilla por las sospechas del personal interviniente, una de las mujeres intentó distraer a los agentes y dijo que necesitaba salir para cambiar billetes. En un descuido, la sospechosa abandonó el documento en el mostrador y corrió hacia el sector del estacionamiento externo. Posteriormente, fue perseguida por agentes de la Policía Aeroportuaria, quienes lograron reducirla a los pocos metros.

Mujeres declararán ante la Fiscalía

El subcomisario Rolando Balbuena, de la Dirección de Policía Aeroportuaria, explicó que tras la aprehensión las mujeres fueron trasladadas hasta la oficina interna de Migraciones para realizar los peritajes documentales.

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“Se les llevó a la oficina, se hizo la verificación y se confirmó que eran documentos originales de Brasil pertenecientes a terceras personas. Ellas no dieron declaraciones y se percató que estaban de tránsito en nuestro país”, detalló el jefe policial.

Las indagaciones preliminares revelaron que las dos ciudadanas africanas habrían ingresado a territorio paraguayo por vía terrestre a través del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, utilizando a nuestro país como simple plataforma de tránsito para ir a Europa. Las mujeres no informaron sobre cómo consiguieron los pasaportes brasileños.

El caso fue comunicado al fiscal de turno de la ciudad de Luque, Jorge Escobar, quien dispuso la custodia policial de ambas y las citó para prestar declaración indagatoria en la sede del Ministerio Público.