Policiales
23 de septiembre de 2026 a la - 00:36

Dos congoleñas con pasaportes ajenos fueron aprehendidas en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Grupo de cinco personas en el aeropuerto, tres mujeres con camisetas del Dpto. de Policía Aeroportuaria, hombre en abrigo negro hablando.
Dos mujeres congoleñas fueron detenidas en el aeropuerto Silvio Pettirossi mientras intentaban abordar un vuelo internacional.

Dos mujeres de nacionalidad congoleñas ingresaron a Paraguay por el Puente de la Amistad y pretendían abordar un vuelo internacional en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Una de ellas dejó sus documentos en ventanilla e intentó escapar hacia el estacionamiento.

Por ABC Color
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Dos mujeres de nacionalidad congoleña fueron aprehendidas en el aeropuerto Silvio Pettirossi tras intentar burlar los controles migratorios usando pasaportes originales que pertenecían a ciudadanas brasileñas.

El procedimiento se concretó cerca de las 11:00 de este martes, cuando ambas pretendían pasar el control de Migraciones para abordar un vuelo de la aerolínea Air Europa con destino al continente europeo. Sin embargo, el personal de control detectó la inconsistencia entre los rasgos físicos de las pasajeras y las fotografías impresas en los pasaportes.

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Las detenidas fueron identificadas como Geodrine Perside Ntsangou, quien presentó una libreta a nombre de la ciudadana brasileña Ana Lucía Oliveira Dos Santos, y Florasmine Exaucee Ghambou, quien intentó embarcar con el documento de Nelha Suami Odia.

Dos mujeres cubiertas con mantas oscuras en un entorno policial, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, mostrando partes de sus camisetas claras.
Geodrine Perside Ntsangou y Florasmine Exaucee Ghambou fueron detenidas en el aeropuerto de Asunción al intentar embarcar con identidades falsificadas.

Tras ser acorraladas en ventanilla por las sospechas del personal interviniente, una de las mujeres intentó distraer a los agentes y dijo que necesitaba salir para cambiar billetes. En un descuido, la sospechosa abandonó el documento en el mostrador y corrió hacia el sector del estacionamiento externo. Posteriormente, fue perseguida por agentes de la Policía Aeroportuaria, quienes lograron reducirla a los pocos metros.

Mujeres declararán ante la Fiscalía

El subcomisario Rolando Balbuena, de la Dirección de Policía Aeroportuaria, explicó que tras la aprehensión las mujeres fueron trasladadas hasta la oficina interna de Migraciones para realizar los peritajes documentales.

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“Se les llevó a la oficina, se hizo la verificación y se confirmó que eran documentos originales de Brasil pertenecientes a terceras personas. Ellas no dieron declaraciones y se percató que estaban de tránsito en nuestro país”, detalló el jefe policial.

Las indagaciones preliminares revelaron que las dos ciudadanas africanas habrían ingresado a territorio paraguayo por vía terrestre a través del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, utilizando a nuestro país como simple plataforma de tránsito para ir a Europa. Las mujeres no informaron sobre cómo consiguieron los pasaportes brasileños.

El caso fue comunicado al fiscal de turno de la ciudad de Luque, Jorge Escobar, quien dispuso la custodia policial de ambas y las citó para prestar declaración indagatoria en la sede del Ministerio Público.