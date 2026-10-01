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01 de octubre de 2026 a la - 21:59

AUDIO: Prieto: “Va a ser la derrota más escandalosa y grande de la ANR” en CDE

Miguel Prieto en traje negro y camisa blanca habla al público, mientras la multitud aplaude en un ambiente de evento político.
Miguel Prieto se dirige al público en el cierre de campaña de Soledad Núñez como candidata a intendente de Asunción.Silvio Rojas
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