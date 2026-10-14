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14 de octubre de 2026 - 21:43

AUDIO: Casos de meningitis en Caacupé no tienen nexo entre si, asegura médico

Tras dos casos de meningitis registrados en el Hospital de Caacupé, dos escuelas suspendieron las clases presenciales.
Tras dos casos de meningitis registrados en el Hospital de Caacupé, dos escuelas suspendieron las clases presenciales.Faustina Agüero
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