Contacto Ciudadano
18 de abril de 2026 - 12:27

AUDIO: “En Paraguay, más del 44% del gasto que se hace en salud, sale del bolsillo de la gente”, cuestionan sobre déficit en salud pública

Senadora Esperanza Martínez, exministra de Salud; Doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos; Dra. Myrian Aguilar, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología.
Senadora Esperanza Martínez, exministra de Salud; Doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos; Dra. Myrian Aguilar, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.