Fútbol
26 de julio de 2026 a la - 10:17

Olimpia vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Fernando Cardozo, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la fecha 6 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Fernando Cardozo, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la fecha 6 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Juan Pablo Pino

Olimpia y Libertad debutan hoy en el torneo Clausura 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia y Libertad disputan hoy la fecha 1 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo Vitamina Sánchez y el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Libertad, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Libertad, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Libertad: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Olimpia vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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