Leite vuelve al Senado con ataques a Peña y sugiere recorte de US$ 400 millones

El senador Gustavo Leite (ANR, HC), exministro de Industria y Comercio en el gobierno de Horacio Cartes del 2013 a 2018, retornó al Congreso tras 11 meses de servicio como embajador del Paraguay ante Estados Unidos. Con su regreso, también volvieron sus críticas al gobierno que integra.

De hecho, durante su misión diplomática enfrentó varias polémicas, especialmente cuando reveló que supuestos inversores extranjeros denunciaban todo tipo de coimas en el gobierno de turno e incluso insinuó que el presidente Santiago Peña los avalaba.

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Sostuvo entonces que durante el gobierno de Cartes “no había ni olor a coima” y “no nos rompían las bolas” a diferencia de la actualidad. Por este motivo hasta el Canciller Rubén Ramírez lo convocó para llamarle la atención.

Al volver al país, en su primera sesión de la Cámara Alta, Leite redobló sus ataques a Peña y expuso un plan en el que identificaba 10 falencias en políticas estatales y daba propuestas concretas para hacer que los paraguayos “vivan mejor”. De esta manera dejó en evidencia que hasta los mismos cartistas cuestionan la gestión del mandatario.

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Las 10 propuestas de Leite a Peña

En su exposición, Leite dijo que durante su gestión como embajador elaboró un plan de gobierno que presentó como una crítica a la falta de propuestas de la oposición; sin embargo, cada punto contenía una crítica al gobierno entre líneas.

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Sostuvo que la meta es que el Estado “sirva a la gente a cambio de sus impuestos —no que enriquezca a la clase política—, con libertad económica, igualdad de oportunidades y corrupción con severas consecuencias".

“Desde el Senado podemos lograr que la gente viva mejor”, iniciaba su presentación, en clara alusión al slogan de campaña de Peña y su promesa electoral del “Vamos a estar Mejor”.

Recortes de US$ 400 millones y darlos a Salud

En sus 10 propuestas, la que más llamó la atención fue el recorte de US$ 400 millones en gastos superfluos para destinarlos a cubrir el desabastecimiento de medicamentos y mejorar las condiciones laborales de médicos y enfermeros.

“Cada guaraní que hoy se va en viajes, bocaditos y publicidad puede ser un medicamento: elegimos a la gente, no a la burocracia”, propuso Leite en su exposición.

Al indicar de dónde saldría estos fondos, hizo estas propuestas:

Leite: ¿Propuesta real o chantaje por cupos?

Las duras críticas del senador Gustavo Leite al gobierno de Santiago Peña, en pleno operativo “Abrazo Republicano”, evidencian que desde el interior del cartismo hay descontento y que la polémica crisis por la falta de financiamiento en el sistema de Salud Pública se puede resolver con voluntad política.

Vea las diapositivas del proyecto de Leite:

No obstante, esta batería de cuestionamientos puede que solo exprese el enojo del parlamentario y que este busque que el Gobierno le ofrezca otro cupo o recompensa para tranquilizarlo, tal como su campaña por conseguir fondos para el INCAN que acabó cuando le ofrecieron la Embajada Paraguaya en EE.UU.

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Tampoco se puede descartar que el oficialismo se canse de la actitud del parlamentario y hasta lo amenace con una expulsión, tal como cumplió con Kattya González (Ind.) y como advirtió a Celeste Amarilla (PLRA).

Leite ya embretó a Peña por el INCAN, en 2025

No es la primera vez que el senador Leite pone en aprietos al presidente Santiago Peña. En enero de 2025, el país veía con indignación la falta de fondos para el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) que no fue previsto en el PGN de ese año.

Fue entonces que el legislador junto su colega Antonio Barrios y el exsenador Sergio Godoy presentaron un proyecto de ley para destinar unos US$ 40 millones al ente recortando gastos superfluos.

A finales de mayo de 2025 Leite recibió la propuesta de ser embajador ante Estados Unidos con lo que abandonó al INCAN como su bandera de críticas contra el gobierno de Santiago Peña.