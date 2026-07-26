Feroz incendio consume la Discoteca Nápoles en pleno microcentro de Asunción

Pasando el medio día de este domingo, se reportó un gran incendio en la Discoteca Nápoles, ubicada en Presidente Franco y 15 de Agosto, del microcentro de Asunción.

Los bomberos de Sajonia y el Mercado 4 fueron los primeros en llegar hasta el lugar, mientras que se aguarda por otras unidades para brindar apoyo, atendiendo la magnitud del suceso.

Según fuentes extraoficiales, el incendio se habría generado producto de un cortocircuito en el cablerío del aire acondicionado en la zona de arriba del local.

Hasta el momento, los bomberos no dieron su versión sobre el motivo que generó este siniestro.

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