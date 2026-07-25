El probable equipo de Olimpia para enfrentar a Libertad

Entre los 24 citados, el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, incluyó a las flamantes incorporaciones. Entre ellas destaca la presencia del lateral y mundialista neozelandés Tim Payne, además del delantero argentino Braian Romero, quien de acuerdo con los últimos movimientos se perfila para arrancar como titular en el once inicial.

Lea más: Vitamina Sánchez apunta al debut: “Queremos empezar ganando”

Además de los fichajes mencionados, el director técnico argentino contempló en la lista de concentrados para el duelo ante el Gumarelo a Víctor Sebastián Quintana y al veloz extremo Pedro Zarza. Ambos mediocampistas retornaron de sus respectivos préstamos en Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense para sumarse al plantel principal en este segundo semestre del año.

El probable once de “Vitamina” Sánchez para el clásico blanco y negro

De no surgir imponderables de última hora, el probable equipo de Olimpia para saltar a la cancha y enfrentar a Libertad estará conformado por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Fernando Cardozo, Braian Romero y Bernardo Romeo Benítez.