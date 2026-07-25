Olimpia
25 de julio de 2026 a la - 23:00

El probable equipo de Olimpia para enfrentar a Libertad

Pablo Andrés Sánchez Spucches (53 años), más conocido como "Vitamina", entrenador argentino de Olimpia.
Pablo Andrés Sánchez Spucches (53 años), más conocido como "Vitamina", entrenador argentino de Olimpia.

Olimpia dio a conocer la nómina oficial de 24 futbolistas concentrados de cara al esperado inicio del Torneo Clausura 2026. El conjunto franjeado se enfrentará mañana, desde las 16:00, a Libertad en una nueva edición del clásico blanco y negro que tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco.

Por ABC Color

Entre los 24 citados, el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, incluyó a las flamantes incorporaciones. Entre ellas destaca la presencia del lateral y mundialista neozelandés Tim Payne, además del delantero argentino Braian Romero, quien de acuerdo con los últimos movimientos se perfila para arrancar como titular en el once inicial.

Lea más: Vitamina Sánchez apunta al debut: “Queremos empezar ganando”

Además de los fichajes mencionados, el director técnico argentino contempló en la lista de concentrados para el duelo ante el Gumarelo a Víctor Sebastián Quintana y al veloz extremo Pedro Zarza. Ambos mediocampistas retornaron de sus respectivos préstamos en Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense para sumarse al plantel principal en este segundo semestre del año.

El probable once de “Vitamina” Sánchez para el clásico blanco y negro

De no surgir imponderables de última hora, el probable equipo de Olimpia para saltar a la cancha y enfrentar a Libertad estará conformado por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Fernando Cardozo, Braian Romero y Bernardo Romeo Benítez.

Los concentrados de Olimpia para la primera fecha del Torneo Clausura 2026. (Imagen: @OlimpiaMedia)
Los concentrados de Olimpia para la primera fecha del Torneo Clausura 2026. (Imagen: @OlimpiaMedia)