Contacto Ciudadano
02 de mayo de 2026 a la - 10:30

AUDIO: Ajuste del salario mínimo, en el debate: “Alzar a 60.000 G. no va a ser justo”, dice ministra

Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, en estudios de ABC Cardinal 730AM.
Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, en estudios de ABC Cardinal 730AM.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.