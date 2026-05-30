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30 de mayo de 2026 a la - 08:42

AUDIO: Ajuste del salario mínimo: obreros insisten con aumento del 20% y aún no hay consenso

El monto del salario mínimo es de G. 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado.
El monto del salario mínimo es de G. 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado.