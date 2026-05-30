Fútbol Internacional
30 de mayo de 2026 a la - 08:22

Final Champions League hoy: A qué hora juega PSG vs. Arsenal y en qué canal ver en vivo

El trofeo de la Champions League en el estadio Puskás Arena, sede de la final PSG vs. Arsenal.
El trofeo de la Champions League en el estadio Puskás Arena, sede de la final PSG vs. Arsenal.@ChampionsLeague

PSG y Arsenal disputan hoy la final de la Champions League. Conozca la hora del partido y en que canal ver en vivo.

Por ABC Color

París Saint-Germain y Arsenal disputan hoy la Final de la Champions League 2025-2026. Los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, y los londinenses, conducidos por Mikel Arteta, juegan a las 13:00, hora de Paraguay, en el Puskás Arena, en Budapest, Hungría. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

PSG vs. Arsenal, la Final de Champions League, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
PSG vs. Arsenal, la Final de Champions League, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Final Champions League: ¿A qué hora juega hoy PSG vs. Arsenal?

Paraguay: 13:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Chile: 12:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Perú: 11:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

El Salvador: 10:00 horas

México: 10:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 13:00 horas

Inglaterra: 16:00 horas

España: 17:00 horas

Bélgica: 17:00 horas

Marruecos: 17:00 horas

Sudáfrica: 17:00 horas

Final Champions League: ¿Dónde ver hoy por TV PSG vs. Arsenal?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Final Champions League: ¿Dónde ver hoy por streaming PSG vs. Arsenal?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.