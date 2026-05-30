Final Champions League hoy: A qué hora juega PSG vs. Arsenal y en qué canal ver en vivo

París Saint-Germain y Arsenal disputan hoy la Final de la Champions League 2025-2026. Los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, y los londinenses, conducidos por Mikel Arteta, juegan a las 13:00, hora de Paraguay, en el Puskás Arena, en Budapest, Hungría. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Final Champions League: ¿A qué hora juega hoy PSG vs. Arsenal?
Paraguay: 13:00 horas
Argentina: 13:00 horas
Brasil: 13:00 horas
Uruguay: 13:00 horas
Chile: 12:00 horas
Ecuador: 11:00 horas
Colombia: 11:00 horas
Perú: 11:00 horas
Venezuela: 12:00 horas
Bolivia: 12:00 horas
El Salvador: 10:00 horas
México: 10:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas
Estados Unidos - Este: 13:00 horas
Inglaterra: 16:00 horas
España: 17:00 horas
Bélgica: 17:00 horas
Marruecos: 17:00 horas
Sudáfrica: 17:00 horas
Final Champions League: ¿Dónde ver hoy por TV PSG vs. Arsenal?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Final Champions League: ¿Dónde ver hoy por streaming PSG vs. Arsenal?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.