Final Champions League hoy: A qué hora juega PSG vs. Arsenal y en qué canal ver en vivo

París Saint-Germain y Arsenal disputan hoy la Final de la Champions League 2025-2026. Los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, y los londinenses, conducidos por Mikel Arteta, juegan a las 13:00, hora de Paraguay, en el Puskás Arena, en Budapest, Hungría. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Final Champions League: ¿A qué hora juega hoy PSG vs. Arsenal?

Paraguay: 13:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 12:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Perú: 11:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

El Salvador: 10:00 horas

México: 10:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 13:00 horas

Inglaterra: 16:00 horas

España: 17:00 horas

Bélgica: 17:00 horas

Marruecos: 17:00 horas

Sudáfrica: 17:00 horas

Final Champions League: ¿Dónde ver hoy por TV PSG vs. Arsenal?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Final Champions League: ¿Dónde ver hoy por streaming PSG vs. Arsenal?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.