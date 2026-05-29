Esto dijo empresa dueña de pantallas utilizadas para mensajes ofensivos

La firma se pronunció tras la gran polémica e indignación generadas por la difusión de imágenes y frases consideradas agraviantes hacia el pueblo paraguayo, que fueron proyectadas en pantallas digitales instaladas sobre la Ruta PY02, a metros de la cabecera del Puente de la Amistad.

En su comunicado, FastPrint aseguró que no tuvo ninguna participación en la publicación del contenido y sostuvo que la difusión se produjo fuera de su control operativo.

“FASTPRINT OOH no tuvo participación alguna en la difusión de dicho contenido, el cual fue publicado fuera de nuestro control y en contra de nuestros principios, valores y políticas de trabajo”, señala parte del documento divulgado por la empresa.

Asimismo, la firma expresó sus disculpas por los inconvenientes y la confusión generada a raíz de la viralización de las imágenes, que provocaron una ola de cuestionamientos en redes sociales y pronunciamientos de distintos sectores de la sociedad.

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Cuestionamientos

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, utilizó sus redes sociales para pronunciarse y aseguró que el 100% de los carteles ubicados en franjas de dominio de rutas nacionales son irregulares y que su administración trabaja en el retiro de esas estructuras desde el inicio de su gestión.

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Las afirmaciones de la ministra despertaron críticas en Ciudad del Este, donde las estructuras publicitarias proliferan desde la cabecera del Puente de la Amistad y se extienden a lo largo de la Ruta PY02, sin ningún control.