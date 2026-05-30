Ofertan más de 10.000 kilos de carne vacuna en Tacumbú: estos son los precios

En el barrio Tacumbú de Asunción se realiza la típica feria de la agricultura familiar organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con una jornada especial de venta de carne vacuna a precios accesibles.

Las ventas arrancaron a las 4:30 de hoy, vendiendo ya casi 5.000 kilos de carne y destacaron que -si bien no hay actualmente largas filas- el flujo de compradores es constante y dinámico.

Según Caroline Leguizamón, coordinadora de ferias, es la cuarta feria de venta de carne vacuna que realizan, pero la primera en el barrio Tacumbú.

“Esto va a terminar muy rápido, los productos de la agricultura familiar se van a acabar antes del mediodía. Gusta mucho a nuestras marchantes, muchas caras conocidas que se ven en la Costanera, se ven hoy acá. Podemos decir que la expectativa de venta es favorable. Como es la primera vez que estamos viniendo a un barrio con carne vacuna, vamos a ir hasta las 14:00 o 15:00, invitamos a la comunidad de Tacumbú y alrededores que vengan a llevar, hay abundante carne, es sin límite de compra, pueden acercarse los comedores, las despensas, que van a encontrar excelente calidad de carne a precio diferenciado al igual que los productos de la agricultura familiar”, detalló.

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Precios de productos en la feria de la agricultura familiar

Explicó que como la feria de la agricultura es la que lleva la carne al barrio, le llaman “So’o porã en tu barrio” y agregó que se pueden adquirir los productos con cualquier método de pago.

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Los compradores destacaron que el corte que más llevan es la rabadilla; sin embargo, se pueden adquirir los siguientes cortes con los precios detallados:

Puchero de 2da por kilogramo: G. 14.000

Colita cuadril por kilogramo: G. 62.000

Rabadilla por kilogramo: G. 55.000

Sambarí por kilogramo: G. 42.000

Bife ancho porcionado por kilogramo: G. 52.000

Aguja porcionado por kilogramo: G. 42.000

Carnaza negra porcionado por kilogramo: G. 54.000

Tirita por kilogramo: G. 32.000

Costilla de novillo por kilogramo: G. 28.000

Carne chica por kilogramo: G. 25.000

Carnaza de 2da porcionado por kilogramo: G. 38.000

Higado porcionado por kilogramo: G. 15.000

Riñoncito por kilogramo: G. 10.000

Corazón porcionado por kilogramo: G. 14.000

Lengua por kilogramo: G. 20.000

Mondongo porcionado por kilogramo: G. 18.000

Pata vacuna por kilogramo: G. 15.000

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Los productos de la granja a tu mesa

Los productores que ofrecen sus productos, detallaron cuales son los precios de cada uno:

Huevo casero a G. 15.000 la docena.

Enrollado de cerdo a G. 10.000 la porción .

Butifarra a G. 33.000 el kilo.

Harina de maíz a G. 10.000 el kilo.

Chicharo huiti a G. 10.000 la porción.

Queso Paraguay a G. 33.000 el kilo.

Carne de cerdo a G. 30.000 el kilo.

Gallina a G. 40.000 cada una.

Destacaron entre sus productos el pickle o picante casero con variedad de picantes que es al mismo tiempo como un chimichurri, que además de sabor, levanta las defensas y ayuda a las articulaciones.

Mirna Bazán, una de las productoras, ofrece miel de abeja en varias presentaciones, la cual destacó que además de deliciosa, da energía y es buena para la salud.

“No es una hidroeléctrica, pero da energía. Miel de abeja en panal, a partir de G. 25.000 puede llevar, también de G. 50.000, y tenemos miel de abeja a partir de G. 20.000, G. 25.000, G. 30.000, G. 50.000 y también tenemos el de G. 60.000. Muy importante, vamos a destacar un poco, el polen de flores, es un antioxidante natural, levanta las defensas, y podes consumir en tu mate, en tu jugo, en tu licuado, es muy bueno consumir, evita cualquier problema en próstata también”, precisó.