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30 de mayo de 2026 a la - 06:23

AUDIO: ¡Atención!: lista de cortes y precios accesibles de carne que se ofertan en hoy en Barrio Tacumbú

Paquete de carne de Frigo 2000 en mano con guante azul, resaltando etiqueta de Selección Especial.
Mañana se realiza una nueva jornada de venta especial de carne vacuna a precios accesibles que organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en alianza con un frigorífico local, en el barrio Tacumbú de Asunción.