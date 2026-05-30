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30 de mayo de 2026 a la - 08:49

AUDIO: Ley MAFE: 248 personas, entre adultos, adolescentes y niños, siguen desaparecidas

Oficial Ramón Vera, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional.
Oficial Ramón Vera, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.