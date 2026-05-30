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30 de mayo de 2026 a la - 06:36

AUDIO: Meteorología: pronostican un sábado fresco a cálido con niebla y lloviznas, luego mejorando

Paisaje urbano en Asunción con niebla densa, edificios difusos y un árbol en primer plano bajo un foco de luz naranja.
La capital paraguaya enfrenta condiciones climáticas difíciles con niebla espesa en la noche del 30 de mayo de 2026.FERNANDO ROMERO

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sureste. Lloviznas, luego mejorando. La temperatura máxima estimada en Asunción es de 24ºC. En Ciudad del Este, se aguarda una máxima de 24ºC.