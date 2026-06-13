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13 de junio de 2026 a la - 06:25

AUDIO: Meteorología: pronostican un sábado frío a fresco con lluvias dispersas al final de la jornada

Asunción nublado
Asunción nubladoMarta Escurra

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado frío a fresco, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, luego del sureste. Lluvias dispersas al final de la jornada.