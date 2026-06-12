Purahei Soul: emoción y fervor albirrojo en la entonación del Himno Nacional

La previa del esperado debut de la Selección Paraguaya ante los Estados Unidos en el SoFi Stadium tuvo una alta dosis de emotividad con la entonación de los himnos nacionales. Los encargados de la interpretación del Himno Nacional paraguayo fueron los integrantes de Purahei Soul, quienes contagiaron su emoción a las miles de almas vestidas de rojo, blanco y azul presentes en el moderno recinto californiano.

Lea más: Mundial 2026: así fue la inauguración en Estados Unidos

Un momento de pura fibra patriótica

Desde los primeros acordes, Jennifer Hicks y Miguel Narváez denotaron en sus rostros y en sus voces la enorme responsabilidad y el orgullo de representar al país en la máxima cita futbolera. Los artistas paraguayos desbordaron de emoción durante toda la interpretación, logrando transmitir esa vibración única a cada rincón del estadio y a los millones de compatriotas que siguen la transmisión desde Paraguay.

La fuerza interpretativa del dúo conectó de manera inmediata con la delegación nacional y los aficionados en las gradas.

Lea más: Mundial 2026: así fue la inauguración en Estados Unidos

Ovación unánime y algarabía albirroja

Al cierre del himno, el público albirrojo apostado en Los Ángeles estalló en una vibrante ovación cargada de energía, fuerza y algarabía. El grito de aliento y el aplauso cerrado de la afición paraguaya sirvieron como el impulso anímico definitivo para los futbolistas dirigidos por Gustavo Alfaro, en los minutos previos al pitazo inicial de un estreno mundialista que ya se vive a flor de piel.