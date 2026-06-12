Peña sigue el debut de Paraguay junto al presidente de la FIFA en el SoFi Stadium

Minutos antes del inicio del esperado debut de la selección paraguaya en el Mundial 2026, el presidente de la República, Santiago Peña, fue visto en uno de los palcos principales del SoFi Stadium, escenario del estreno de la Albirroja en la máxima cita del fútbol.

El mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos, en un sector reservado para autoridades nacionales e internacionales vinculadas al deporte y a la política.

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Presencia de autoridades del fútbol

En el mismo palco se encontraba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una de las figuras más influyentes del fútbol mundial. También compartieron el espacio el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, y el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

La presencia de las máximas autoridades del fútbol coincidió con uno de los momentos más importantes para Paraguay en los últimos años: su regreso a un Mundial y el inicio de una nueva ilusión deportiva para el país.

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Encuentro con Marco Rubio

En otro momento de la previa, Peña también fue visto saludando al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien se encontraba entre las autoridades invitadas al evento deportivo.

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La presencia de referentes políticos y deportivos refleja la magnitud internacional del Mundial 2026, un torneo que trasciende el ámbito futbolístico y se convierte en una plataforma de encuentros diplomáticos y de representación institucional.

Paraguay, bajo la mirada del continente

Mientras las tribunas comenzaban a colmarse y crecía la expectativa por el estreno albirrojo, las imágenes del palco mostraban a una nutrida delegación paraguaya acompañando al equipo nacional en una jornada histórica.

Con el foco puesto en el rendimiento de la selección dentro del campo de juego, la presencia de Peña, dirigentes deportivos y autoridades internacionales marcó también el peso institucional que acompaña el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo.