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27 de junio de 2026 a la - 10:58

AUDIO: Casi 1.000 muertos en Venezuela: la cifra crece con rapidez, tras doble terremoto

This aerial view shows collapsed buildings in Catia La Mar, La Guaira state, Venezuela, on June 27, 2026, following earthquakes that struck the region. Nearly 1,000 people have been killed and more than 50,000 remain missing after two consecutive earthquakes in Venezuela, where growing anger has been reported over the lack of official aid to swiftly rescue survivors. (Photo by Federico PARRA / AFP)
This aerial view shows collapsed buildings in Catia La Mar, La Guaira state, Venezuela, on June 27, 2026, following earthquakes that struck the region. Nearly 1,000 people have been killed and more than 50,000 remain missing after two consecutive earthquakes in Venezuela, where growing anger has been reported over the lack of official aid to swiftly rescue survivors. (Photo by Federico PARRA / AFP)130627+0000 FEDERICO PARRA