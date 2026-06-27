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27 de junio de 2026 a la - 11:09

AUDIO: “La nutrición deportiva termina no siendo sana porque el cuerpo se lleva al estrés máximo”, afirma nutricionista deportivo

Esteban Rivarola, nutricionista deportivo.
Esteban Rivarola, nutricionista deportivo.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.