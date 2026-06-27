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27 de junio de 2026 a la - 08:39

AUDIO: Meteorología: pronostican un sábado fresco a cálido con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas

Lluvia cielo nublado clima pronóstico temperatura tormenta
Una mujer cruza la calle y se protege de la lluvia con una sombrilla.FERNANDO ROMERO 23-02-26 LOCALES