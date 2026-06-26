Ayuda a Venezuela desde Paraguay: habilitan centros de acopio y así podés colaborar

La comunidad de ciudadanos venezolanos residentes en Paraguay, nucleada bajo la organización Renacer Paraguay, se encuentra en estado de máxima movilización tras el terremoto que sacudió al país caribeño el pasado 23 de junio de 2026.

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Las últimas informaciones procedentes de las zonas más afectadas son desoladoras: la cifra confirmada de fallecidos ya supera las 500 personas, mientras que los reportes de desaparecidos trepan por encima de las 10.000 víctimas debido al colapso total de las redes de comunicación y la destrucción edilicia.

Ante la magnitud de la crisis humanitaria y la precarización extrema de los servicios de rescate locales en Venezuela, los migrantes en territorio paraguayo trabajan en una red logística para enviar asistencia de urgencia de forma directa y segura.

Crudo relato desde el epicentro del desastre

Amanda Artiles, periodista venezolana radicada en Asunción desde hace ocho años, relató el el terror que vivió con su familia. Explicó a ABC TV que la falta de energía eléctrica y la caída de las torres de telefonía celular mantienen incomunicadas a miles de familias, lo que infla las listas de desaparecidos.

Artiles detalló que la infraestructura habitacional construida en las últimas décadas sufrió el peor impacto. “Más de la mitad de los edificios que se destruyeron por completo correspondían a los complejos denominados Misión Vivienda, estructuras de las cuales la oposición ya había advertido que no soportarían un sismo de gran magnitud. Hay familias enteras que fallecieron atrapadas en esos bloques”, lamentó la comunicadora.

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Relató que, tras dos días de angustia, logró confirmar que sus familiares directos sobrevivieron, aunque su vivienda quedó con daños graves.

A la destrucción se suma la escasez histórica de agua potable en la zona y la interrupción total del suministro de gas por seguridad.

Una red logística blindada contra la corrupción

Ante el temor de que las donaciones internacionales terminen desviadas o confiscadas por la burocracia estatal venezolana, la organización Renacer Paraguay diseñó un circuito de traslado blindado y certificado por organismos internacionales.

Todo lo recolectado en Paraguay va al bloque exclusivo cedido por el Comité Olímpico Paraguayo (COP) en Luque. Allí, un grupo de más de 27 voluntarios clasifica y embala los insumos.

Los paquetes se transfieren a la empresa DHL, que opera con vuelos especiales autorizados exclusivamente para ingresar ayuda humanitaria al espacio aéreo restringido de Venezuela.

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La carga llegará directo al centro de acopio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas. Esta institución entregará los cargamentos a la Cruz Roja Venezolana y a Cáritas de Venezuela, entidades validadas por UNICEF y el Vaticano. De esta manera, se busca garantizar el reparto directo de las donaciones a las familias damnificadas.

¿Cómo ayudar desde Paraguay?

La organización lanzó una advertencia fundamental y aclaran que bajo ninguna circunstancia se solicita ni se maneja dinero en efectivo o transferencias bancarias. Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse a los centros de acopio habilitados de forma temporal durante este fin de semana en las ciudades de Asunción, San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora y Ciudad del Este.

La base de operaciones informativas está centralizada en la cuenta de la organización Renacer PY y en la línea telefónica 0984 222062.

Los insumos de primera necesidad solicitados de forma urgente incluyen:

Insumos médicos (sin receta): Paracetamol, ibuprofeno, jeringas, sueros fisiológicos, cámaras de aire y apósitos.

Alimentos: Productos no perecederos y de consumo inmediato.

Higiene: Artículos de aseo personal para las más de 2.900 familias que quedaron sin hogar y se encuentran en albergues temporales.

Paralelamente, los coordinadores del operativo piden gestiones ante la Presidencia de la República del Paraguay, y solicitan que, en caso de superarse las capacidades de carga de las firmas privadas, el Gobierno evalúe el envío de aviones militares o de las fuerzas públicas paraguayas en carácter de vuelo humanitario para asegurar el traslado de las donaciones del pueblo paraguayo a la ciudadanía venezolana.