Anuncian un sábado con lluvias y vientos de hasta 90 km/h

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial ante el ingreso de un sistema de tormentas que traerá lluvias y ráfagas de viento en la región Oriental y el Chaco durante este sábado.

Según explicó la meteoróloga de turno de la DMH, Celia Sanguinetti, los núcleos de tormentas eléctricas comenzaron a desarrollarse desde la madrugada de hoy, y golpean inicialmente a los departamentos ubicados en el norte y el este de la región Oriental.

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El pronóstico señala que el temporal no parará en esa zona, sino que avanzará y cubrirá de forma progresiva a los demás departamentos del país con el correr de las horas.

Se prevé vientos fuertes de 90 km/h

Las autoridades meteorológicas mantienen activo un boletín especial en el que se estima que el agua caída dejará acumulados de entre 20 y 110 milímetros, aunque en varias localidades se podrían superar estas marcas debido a la intensidad del agua.

Asimismo, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual. Podrían registrarse ráfagas de viento en torno a los 90 km/h.

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Fresco a cálido hoy, pero el lunes cambia el aire

En lo que respecta al termómetro, las temperaturas para hoy sábado se mantendrán en un rango agradable. Se espera un ambiente fresco por la mañana y levemente cálido por la tarde, con máximas estimadas entre los 21°C y 28°C en ambas regiones del país.

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Para mañana domingo, las condiciones de lluvias persistirán y las temperaturas serán muy similares.

Debido a la continuidad de las precipitaciones y al ingreso definitivo de vientos moderados del sector sur se dará el lunes. Se espera un ambiente fresco durante gran parte del día y marcará el regreso de los días más fríos.