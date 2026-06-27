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27 de junio de 2026 a la - 08:41

AUDIO: Paraguay prepara contingente de bomberos para ayudar a Venezuela tras sismo

AME5030. LA GUAIRA (VENEZUELA), 26/06/2026.- Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto, este viernes en La Guaira (Venezuela). Venezuela afrontó su tercer día de emergencia con apoyo de brigadas de rescate de nueve países, entre ellos Estados Unidos y España, que se han sumado a las labores de búsqueda de supervivientes o fallecidos, tras el doble terremoto del pasado miércoles que deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según cifras oficiales. EFE/ Ronald Peña R
AME5030. LA GUAIRA (VENEZUELA), 26/06/2026.- Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto, este viernes en La Guaira (Venezuela). Venezuela afrontó su tercer día de emergencia con apoyo de brigadas de rescate de nueve países, entre ellos Estados Unidos y España, que se han sumado a las labores de búsqueda de supervivientes o fallecidos, tras el doble terremoto del pasado miércoles que deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según cifras oficiales. EFE/ Ronald Peña R Ronald Peña R