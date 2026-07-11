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11 de julio de 2026 a la - 05:51

AUDIO: Pronostican un sábado cálido y con lluvias dispersas

Cielo nublado en Asunción.
Cielo nublado en Asunción.

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sur. Lluvias dispersas, luego mejorando. La temperatura máxima estimada en Asunción es de 25ºC.Hay un Aviso Meteorológico para el este de Caaguazú, Alto Paraná.