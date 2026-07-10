Todos los detalles de cómo fue el rescate de niña en Argentina y cómo seguirá el caso

La desesperada búsqueda de la niña de 2 años llevada irregularmente por su padre tuvo un desenlace tras confirmarse su localización en la provincia del Chaco, Argentina. El fiscal de la causa, Aldo Cantero, durante una entrevista por la 730 AM, dio detalles sobre la investigación que permitió frustrar la huida del papá hacia Chile y explicó la compleja encrucijada legal que se abre ahora bajo una “triple competencia” judicial.

El caso, que se inició formalmente ayer tras la denuncia de la madre, activó inmediatamente los protocolos de la Policía Nacional y la Interpol. En paralelo, la abuela paterna de la niña permanece retenida en nuestro país bajo una estricta prohibición de salir del territorio nacional mientras se perita su teléfono celular.

Lea más: Jueza ordena asistencia para niña hallada en Resistencia y madre ya viaja a Argentina

La investigación se logró meidante el rastreo técnico implementado por el Departamento Antisecuestro de la Policía. El padre, de nacionalidad chilena, encendía y apagaba el teléfono celular de manera intermitente para evitar ser geolocalizado mientras avanzaba en su huida clandestina con la niña.

“El señor prendía y apagaba el celular; no teníamos señal constante. En uno de esas conexiones, vimos que figuraba en la zona de Formosa, Argentina. Inmediatamente activamos las órdenes de captura, las comunicaciones con Interpol y la jueza de la Niñez fijó el código amarillo”, relató el fiscal Cantero.

Con la alerta internacional, la policía de la ciudad de Resistencia interceptó a padre en plena terminal de ómnibus, justo en el momento en que se disponía a abordar un colectivo de larga distancia que los llevaría a Chile junto con la menor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los tres delitos del padre y su futuro judicial

El ciudadano chileno se encuentra actualmente bajo custodia y en carácter de detenido en la ciudad de Resistencia. La Fiscalía paraguaya ya presentó la imputación formal en su contra por la presunta comisión de tres hechos punibles: desacato, por violar el régimen de visitas de tres horas dictado por la jueza; violación del deber de cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal.

Lea más: Ruta que padre de la niña intentó tomar para huir a Chile con su hija

Respecto al futuro del detenido, el fiscal Cantero explicó que el Juzgado Penal de Garantías de Asunción debe comunicarse con sus pares en Argentina para definir el mecanismo de retorno.

“Se puede tramitar la expulsión vía migratoria, que siempre es el trámite mucho más rápido, o en su defecto, requerir formalmente el pedido de extradición“, puntualizó.

La abuela, bajada del avión y bajo sospecha

Otro de los puntos llamativos de la jornada fue la retención de la abuela paterna en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Luque. La mujer pretendía abordar un vuelo con destino a Santiago de Chile cuando fue interceptada por las autoridades locales en horas de la mañana.

Lea más: Lo que sabe Migraciones de la abuela detenida de la niña Magnolia

“Ordené su detención cuando ya estaba prácticamente por abordar. Fuimos, la interrogamos e incauté su teléfono celular. Ella me mostró los mensajes que mantuvo con su hijo y ahora estamos analizando técnicamente su posible complicidad en todo este plan de fuga”, detalló Cantero.

Debido a que no posee un domicilio fijo en Paraguay, la mujer quedó bajo custodia de la Embajada de Chile y con arraigo obligatorio.

¿Cómo seguirá el caso de la niña?

La prioridad absoluta de las autoridades es el retorno seguro de la niña a Paraguay. Una comitiva policial y del Ministerio Público acompaña a la madre de la menor en su viaje terrestre hacia Resistencia para concretar el reencuentro.

Sin embargo, el destino final de la custodia residencial es complejo. El fiscal Cantero reveló que existe una demanda previa de restitución internacional iniciada por el padre en Chile, que ya cuenta con una sentencia en ese país y se estaba tramitando ante los juzgados de la niñez de Asunción para ver si Paraguay la concedía o no.

Al haberse cometido un hecho punible en medio del proceso, la Fiscalía paraguaya remitió de urgencia toda la documentación al juzgado de garantías de Resistencia para destrabar los papeles migratorios y lograr que la niña regrese a Asunción lo antes posible.