Caso Mbappé: Rodríguez critica al cartismo y reivindica la libertad de expresión

Este viernes, durante el programa Mesa con EVP, el diputado opositor Guillermo Rodríguez se pronunció este jueves sobre la controversia desatada por las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé, episodio que incluso derivó en una reacción del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El legislador sostuvo que las expresiones de la senadora están amparadas por la libertad de expresión y advirtió que convertirlas en un hecho punible representaría un precedente peligroso. A su criterio, el debate trasciende a la propia Amarilla y plantea una discusión sobre los límites de las opiniones de los representantes políticos.

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“No puede convertirse en un crimen”

Rodríguez afirmó que puede no compartir la forma en que la senadora se expresó, pero insistió en que ello no implica la comisión de un delito.

“Puede gustarnos o no, puede caernos mal o parecer una apreciación personal, pero está muy lejos de convertirse en un crimen”, expresó.

El diputado añadió que, en su caso, probablemente habría evitado realizar declaraciones similares por el costo político que podrían acarrear, aunque aclaró que esa decisión respondería a criterios de prudencia y no a la existencia de una prohibición legal.

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Advierte sobre una supuesta censura

Durante su intervención, Rodríguez aseguró que en Paraguay existe un intento de “criminalizar” las declaraciones de la legisladora y afirmó que ese tipo de situaciones ya ocurre en varios países europeos.

En ese contexto, sostuvo que Europa atraviesa, según su interpretación, un proceso de creciente restricción de las libertades individuales y comparó ese escenario con la idea de la “Policía del Pensamiento” descrita por George Orwell en la novela 1984. Según dijo, América Latina no debería replicar ese modelo.

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Críticas al Partido Colorado y a la Cancillería

El parlamentario también dirigió cuestionamientos al Partido Colorado, al que acusó de aprovechar la polémica para atacar políticamente a Celeste Amarilla.

Afirmó que sectores del oficialismo “se subieron a la ola” de las críticas surgidas tras la reacción del mandatario francés y actuaron por conveniencia política antes que por convicción.

Asimismo, cuestionó la postura asumida por la Cancillería Nacional tras el incidente diplomático. Según Rodríguez, el Gobierno no debía emitir comunicados para deslindar responsabilidades por las expresiones de una legisladora, ya que, sostuvo, las opiniones de Amarilla corresponden exclusivamente a ella y no representan automáticamente al Estado paraguayo.