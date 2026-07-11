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11 de julio de 2026 a la - 08:54

AUDIO: Invitan a Colonia Espacial por vacaciones de invierno para niños y adolescentes desde el 13 al 24 de julio

Escuela de Astronautas invitan a Colonia Espacial por vacaciones de invierno para niños y adolescentes de 5 a 15 años desde el 13 de julio al 24 de julio.
Escuela de Astronautas invitan a Colonia Espacial por vacaciones de invierno para niños y adolescentes de 5 a 15 años desde el 13 de julio al 24 de julio.Gentileza