Contacto Ciudadano
29 de agosto de 2026 a la - 12:33

AUDIO: Huelga de médicos: “No vamos a aceptar una mentira y están subestimando a la población”, dicen desde Sinamed

Rossana González con camiseta de 'SINA MED Paraguay' sostiene cartel de huelga, gesticulando mientras es observada por otras mujeres.
Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).