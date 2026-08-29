Video: fuerte temporal con granizadas azota Itapúa y causa destrozos en la zona del Rally

Un violento temporal con ráfagas de viento y caída de granizo azotó la zona sur del país durante las primeras horas de este sábado y provocó destrozos e en plena realización del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

El tiempo servero golpeó con fuerza a los distritos de Encarnación y Cambyretá y generó preocupación entre los pobladores, turistas y las delegaciones internacionales que se encuentran instaladas en el departamento de Itapúa para la competencia automovilística.

En la zona de la Costanera encarnacena, específicamente en el sector del Sambódromo donde se montaron el Fan Zone y el Service Park del evento deportivo, la fuerza del viento provocó el volcamiento en los toldos, cartelería y algunas estructuras livianas.

A esto se sumó la caída de árboles en distintos puntos de Encarnación, mientras que sobre la ruta PY14, el emblemático cartel de bienvenida al municipio de Cambyretá cedió por completo tras ser tumbado por los ventarrones.

Alerta meteorológica vigente

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió esta mañana un boletín especial en el que alerta sobre los núcleos de tormenta que continúan desarrollándose sobre el sur de la región Oriental.

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La alerta vigente para los departamentos de Itapúa y Misiones contempla lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento intensas y una alta probabilidad de caída de granizos durante el transcurso de la mañana.

Asimismo, la meteorologa Celia Sanguinetti informó que se prevé que estas condiciones continúen afectando de manera puntual durante el transcurso de la jornada, principalmente en dicha zona, mientras que hacia el centro y este de la región Oriental se esperan lluvias de manera dispersas.