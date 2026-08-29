Hermana de ministra Llanes, beneficiada con donación de procesado por evasión

La Dirección de Bienestar de Personal del Poder Judicial, a cargo de Nury Llanes, hermana de la ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Carolina Llanes, recibirá G. 5 millones como parte de la reparación social que debe realizar un acusado por supuesta evasión de impuestos, a fin de acceder a la suspensión condicional del procedimiento.

La resolución que hace lugar a la suspensión condicional del procedimiento fue dictada la semana pasada, por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, a favor de Jacob Penner Thiessen, acusado por supuesta producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos.

Lea más: María Carolina Llanes: del discurso de transparencia a los ataques a la prensa desde la CSJ

Dicha salida procesal fue solicitada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Arce, con el argumento de que el procesado pagó al fisco los impuestos evadidos, además de una multa, totalizando la suma de G. 1.611.22.980. Agregó que Penner no tiene antecedentes, siempre estuvo sometido al proceso y la expectativa de pena sería menor a dos años de cárcel.

Estigarribia impuso al procesado la obligación de pagar G. 20 millones en concepto de reparación del daño social. De ese monto G. 10 millones serán destinados al Club de Leones Barrio Bernardino Caballero, G. 5 millones para apoyar la campaña “Abrazo para Maxi” y los restantes G. 5 millones para la dirección que está a cargo de Nury Llanes, hermana de la ministra de la Corte María Carolina Llanes.

Hermana de ministra Llanes ya recibió otras donaciones

Esta no es la primera vez que la dirección a cargo de Nury Llanes recibe donaciones por parte de acusados que acceden a salidas procesales, ya que en el año 2024 el mismo juez Rodrigo Estigarribia había aplicado la suspensión condicional del procedimiento a favor de Juan Robert Jiménez Rolón, uno de los procesados junto al exgobernador de Central Hugo Javier González.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “No tenés vergüenza”, le dice Kattya a Carolina Llanes sobre “consejo” a jueces y fiscales

A dicho procesado el magistrado le impuso la donación de G. 112.131.117, en 36 cuotas de G. 3.114.753, a la Dirección de Bienestar de Personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de Nury Llanes.

Sin embargo, de acuerdo con las constancias obrantes en el expediente de la causa penal, Jiménez solo entregó tres cuotas del monto total, por lo que la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos Sandra Kirchhofer le terminó revocando la salida procesal.

Nury Llanes asumió como directora de Bienestar del Personal en marzo de 2023 y consiguió que la Corte Suprema de Justicia autorice que la dependencia a su cargo siga recibiendo donaciones de imputados beneficiados con salidas procesales.

Incluso, la hermana de la ministra Carolina Llanes logró que, a través de la Dirección de Recurso Humanos, se exhorte a los magistrados penales de garantías a enviar equipos, insumos y medicamentos para el Servicio Médico, Registros Públicos y del Automotor.

Lea más: En medio de críticas a la Corte, Llanes instiga a nuevos jueces a no dejarse llevar por lo mediático

Nury Mabel Llanes Ocampos dirige la dependencia de “Bienestar del Personal” del Poder Judicial y percibe más de G. 21 millones como salario, es decir, de manera mensual.

Postura de la Corte sobre donaciones quedó en oparei

En la sesión plenaria del 10 de agosto de 2022, el ministro Alberto Martínez Simón, quien actualmente preside la Corte Suprema de Justicia (CSJ), advirtió que los juzgados penales estaban adoptando una práctica que a su criterio debía ser desterrada: beneficiar al propio Poder Judicial con donaciones realizadas en los casos de salidas procesales.

Luego de expresar su preocupación, Martínez Simón instó a sus colegas a la elaboración de un proyecto de acordada para prohibir de manera definitiva esa práctica en los juzgados penales, señalando que se trataba de un tema delicado, sobre el cual ya había hablado con la ministra María Carolina Llanes, para que esas donaciones puedan ser canalizadas hacia otras entidades.

Lea más: Ministra Carolina Llanes: “No pienso renunciar; no he cometido ninguna irregularidad”

“El Poder Judicial no puede ser beneficiario de esas donaciones. Por lo tanto, presidente, pido que como punto del orden del día de la próxima plenaria, trabajemos un proyecto de resolución, si es que hay consenso entre los ministros, prohibiendo esta práctica para los jueces del ámbito penal”, expresó Martínez Simón.

El entonces presidente del máximo tribunal Antonio Fretes (fallecido el 28 de enero de 2026) dispuso agregar el tema en la agenda de la siguiente sesión, sin embargo dicho tratamiento no ocurrió ni en la sesión del 17 de agosto ni en la del 23 de ese mismo mes del año 2022.