Meteorología anuncia tormentas en el sur del país y estos son los departamentos afectados

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico ante el avance de núcleos de tormenta que ya provocan lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento de consideración y una alta probabilidad de caída de granizo en forma puntual.

Las condiciones de tiempo severo golpean con fuerza de este sábado a los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú, según el último informe.

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Cabe resaltar que un temporal afectó la zona donde se desarrolla el Campeonato Mundial de Rally, y produjo destrozos durante la madrugada de hoy.

De acuerdo con las previsiones explicadas por la meteoróloga de guardia, Celia Sanguinetti, el sistema de tormentas continuará desarrollándose de manera puntual en la franja sur durante todo el transcurso de la jornada. En tanto, para los departamentos del centro y este de la Región Oriental se aguardan precipitaciones de carácter disperso.

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El panorama meteorológico muestra que la inestabilidad irá cobrando fuerza conforme pasen las horas.

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Se espera cambio de temperatura

El reporte señala que entre el domingo y el lunes, las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas se irán desplazando hasta cubrir la mayor parte del mapa nacional. Durante este periodo predominarán los amaneceres frescos y las tardes cálidas a calurosas, con marcas mínimas que oscilarán entre los 16 y 22 °C.

En las zonas del sur, centro y este de ambas regiones las máximas se mantendrán moderadas, ubicándose entre los 21 y 28 °C, mientras que el norte del país experimentará un ambiente mucho más caluroso, rozando techos de entre 31 y 36 °C.