Cae una mujer por millonaria estafa a un grupo familiar que planeaba viajar de vacaciones al exterior

La familia, integrada por adultos y niños, tenía previsto disfrutar de una semana de vacaciones en el exterior, como ya lo había hecho anteriormente mediante la contratación de paquetes turísticos. Sin embargo, esta vez el viaje terminó convirtiéndose en un verdadero calvario luego de que surgieran sucesivas postergaciones y finalmente la cancelación del viaje.

Según la denuncia, los 31 integrantes del grupo familiar mantenían desde hace años contacto con Anneliese Wisner Brizuela, quien trabajaba como agente de viajes y anteriormente les había vendido paquetes turísticos al exterior a través de la agencia Smart Travel.

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Para este viaje, la familia llegó a desembolsar en total aproximadamente US$ 60.000, destinados a pasajes, alojamiento y otros servicios turísticos. El grupo tenía previsto viajar inicialmente el 16 de mayo, pero por cuestiones familiares decidió postergar la salida y, según la denuncia, abonaron US$ 260 por persona para reagendar el viaje.

El nuevo viaje fue fijado para el 25 de julio, pero nuevamente surgieron inconvenientes. La mujer les comunicó que existían problemas relacionados con las conexiones y escalas, por lo que la salida fue trasladada al 28 de julio.

La mayor frustración llegó apenas horas antes de la fecha prevista para viajar, cuando la agente comunicó nuevamente que el viaje no podía realizarse, alegando esta vez que no existía una reserva confirmada en el hotel. Ante la situación, habría prometido devolver el dinero a los integrantes del grupo familiar.

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Las 31 personas se encontraban preparadas e ilusionadas para iniciar sus vacaciones, pero finalmente no pudieron viajar y tampoco recuperaron el dinero entregado. Ante la falta de respuestas, decidieron recurrir a la Policía Nacional y formalizar la denuncia.

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El caso también generó una reacción de la agencia Smart Travel, que el pasado 12 de agosto comunicó públicamente, a través de sus redes sociales, la desvinculación de la mujer denunciada de la empresa. No obstante, los afectados sostienen que hasta ahora no recuperaron los aproximadamente US$ 60.000 entregados para el viaje.

Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional procedieron en Asunción, a la detención de la mujer, quien quedó recluida en la sede de la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, a disposición del Ministerio Público.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público, que deberá determinar las circunstancias en que fueron recibidos y utilizados los fondos, además de establecer las responsabilidades que correspondan en torno a la millonaria denuncia de estafa.

La familia afectada, además de perder el viaje que había planificado durante meses, continúa reclamando la devolución del dinero, mientras aguarda que la investigación permita esclarecer el caso y determinar cómo recuperar los recursos entregados.