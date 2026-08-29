Policiales
29 de agosto de 2026 a la - 10:30

Capturan por violación de menores al párroco de San Juan Bautista, tras la denuncia del propio obispo de Misiones

El sacerdote ahora detenido, Ismael Obregón Olmedo (izq.), y el obispo denunciante, Osmar López Benítez (der.).
El sacerdote ahora detenido, Ismael Obregón Olmedo (izq.), y el obispo denunciante, Osmar López Benítez (der.).

Un feroz escándalo se desató anoche en la ciudad de San Juan Bautista, departamento de Misiones, donde el párroco local fue detenido por la Policía Nacional (PN) y será probablemente imputado por el Ministerio Público (MP) tras una denuncia efectuada por el propio obispo de la región. Supuestamente, el sacerdote emborrachó y luego violó a un adolescente de su comunidad en la casa parroquial.

Por ABC Color

El sacerdote detenido es Ismael Obregón Olmedo, de 47 años, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de San Juan Bautista, en tanto que el denunciante es el propio obispo de la diócesis de los departamentos de Misiones y Ñeembucú, Osmar López Benítez, de 51 años.

El informe de la comisaría 1ª de San Juan Bautista dice que “el obispo Osmar López Benítez manifestó a los intervinientes que recibió aviso por medio de mensajes, de que una persona se encontraba pidiendo auxilio desde una de las habitaciones, como así también recibió videos obscenos en los que se le observa al supuesto autor, por lo que en compañía del personal interviniente ingresaron a la habitación, encontrando al sacerdote sentado en el sofá, mientras que el adolescente estaba encerrado en el baño solicitando ayuda, a quien de inmediato se le auxilió trasladándolo hasta el Hospital Regional local y al aprehendido hasta la sede policial”.

El sacerdote Ismael Obregón Olmedo, encapuchado y esposado, en la comisaría 1° de San Juan Bautista, Misiones.
El sacerdote Ismael Obregón Olmedo, encapuchado y esposado, en la comisaría 1° de San Juan Bautista, Misiones.

La comunicación recibida en la Comandancia de la Policía, en Asunción, añade que el asistente fiscal Javier Pereira se hizo presente en dicho nosocomio en compañía del médico forense Nicodemus Rodríguez y que después de eso la fiscala Mirtha Elena Valle Medina ordenó que el sacerdote quede preso en la comisaría y que el menor de edad afectado fuera entregado bajo acta a su madre.

Según los datos, el sacerdote celebró ayer de tarde la misa en su parroquia y luego invitó a su habitación de la casa parroquial al chico de 16 años, miembro de su comunidad.

Lea más: La trayectoria del nuevo obispo de la diócesis de Misiones y Ñeembucú

El menor de edad habría dicho que el pa’i le dio de tomar varias botellas de vino, hasta emborracharlo, y que luego se propasó con él. De hecho, habría un video en el que se observa esa deleznable acción y que fue enviada al propio obispo.

Ismael Obregón Olmedo, sacerdote detenido.
Ismael Obregón Olmedo, sacerdote detenido.

Cuando la Policía llegó a la casa parroquial, el adolescente estaba aún desnudo, encerrado en el baño, de acuerdo con los datos obtenidos.

El sacerdote Ismael Obregón Olmedo debe comparecer esta mañana ante la Fiscalía.