Capturan por violación de menores al párroco de San Juan Bautista, tras la denuncia del propio obispo de Misiones

El sacerdote detenido es Ismael Obregón Olmedo, de 47 años, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de San Juan Bautista, en tanto que el denunciante es el propio obispo de la diócesis de los departamentos de Misiones y Ñeembucú, Osmar López Benítez, de 51 años.

El informe de la comisaría 1ª de San Juan Bautista dice que “el obispo Osmar López Benítez manifestó a los intervinientes que recibió aviso por medio de mensajes, de que una persona se encontraba pidiendo auxilio desde una de las habitaciones, como así también recibió videos obscenos en los que se le observa al supuesto autor, por lo que en compañía del personal interviniente ingresaron a la habitación, encontrando al sacerdote sentado en el sofá, mientras que el adolescente estaba encerrado en el baño solicitando ayuda, a quien de inmediato se le auxilió trasladándolo hasta el Hospital Regional local y al aprehendido hasta la sede policial”.

La comunicación recibida en la Comandancia de la Policía, en Asunción, añade que el asistente fiscal Javier Pereira se hizo presente en dicho nosocomio en compañía del médico forense Nicodemus Rodríguez y que después de eso la fiscala Mirtha Elena Valle Medina ordenó que el sacerdote quede preso en la comisaría y que el menor de edad afectado fuera entregado bajo acta a su madre.

Según los datos, el sacerdote celebró ayer de tarde la misa en su parroquia y luego invitó a su habitación de la casa parroquial al chico de 16 años, miembro de su comunidad.

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El menor de edad habría dicho que el pa’i le dio de tomar varias botellas de vino, hasta emborracharlo, y que luego se propasó con él. De hecho, habría un video en el que se observa esa deleznable acción y que fue enviada al propio obispo.

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Cuando la Policía llegó a la casa parroquial, el adolescente estaba aún desnudo, encerrado en el baño, de acuerdo con los datos obtenidos.

El sacerdote Ismael Obregón Olmedo debe comparecer esta mañana ante la Fiscalía.