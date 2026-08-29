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29 de agosto de 2026 a la - 12:29

AUDIO: Paraguay ante la amenaza del “Superniño”: inteligencia artificial proyecta hasta 100.000 familias damnificadas

En Paraguay se ejecutan tareas preventivas ante la llegada de El Niño.
En Paraguay se ejecutan tareas preventivas ante la llegada de El Niño.Gentileza