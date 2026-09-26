Contacto Ciudadano
26 de septiembre de 2026 a la - 09:44

AUDIO: Alerta comerciantes: denuncian esquema de estafas a distribuidores de carne en Luque

Sergio Lobato, proveedor de carne y víctima de estafa. Foto: captura de pantalla.
Sergio Lobato, proveedor de carne y víctima de estafa. Foto: captura de pantalla.Captura de pantalla
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