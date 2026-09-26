Multitud recibió a la Albirrojita luego de conseguir el oro en los Juegos Odesur 2026

La Selección Paraguaya Sub 20 llegó alrededor de las 03:00 de este sábado a nuestro país luego de conquistar la medalla de oro en fútbol de campo masculino en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los flamantes campeones fueron recibidos por una multitud que se congregó en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi para brindarles una calurosa bienvenida.

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La campaña del equipo dirigido por Antolín Alcaraz fue impecable y finalizó el torneo de manera invicta. La Albirrojita debutó con un triunfo 2 a 1 sobre Argentina, continuó con una victoria 2 a 0 frente a Venezuela y cerró la fase de grupos tras igualar 1 a 1 ante Uruguay.

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🎉 Así fue la emocionante bienvenida a la Selección Paraguaya Sub 20, que regresó al país con la medalla de oro de los Juegos ODESUR 2026.



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En las semifinales, un agónico 1 a 0 a Chile en tiempo de descuento depositó al conjunto nacional en el partido definitorio. En la gran final, tras empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario, derrotaron desde los doce pasos al anfitrión por 5 a 4, consiguiendo así la presea dorada.

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De esta manera, Paraguay revalidó el título obtenido en los Juegos Asu 2022 —cuando de la mano de Aldo Bobadilla y con figuras como Diego Gómez, Allan Wlk o Kevin Pereira se había logrado la cima del podio—.

“El objetivo siempre fue ser campeones”

Tras el regreso, el director técnico Antolín Alcaraz remarcó la mentalidad competitiva y la propuesta futbolística que caracterizó a sus dirigidos desde el primer día.

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“El objetivo que buscamos lo conseguimos, gracias al gran esfuerzo que hicieron estos chicos, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera con un comportamiento ejemplar de compañerismo”, destacó el entrenador.

A criterio de uno de los integrantes de aquella camada de Sudáfrica 2010, su equipo fue el mejor del torneo. “Creo que es más que merecida la medalla de oro, porque fue el equipo que siempre buscó y propuso. Siempre buscamos el protagonismo porque sabíamos que teníamos que defender el oro”, atesoró.

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La convicción y el proceso para llegar a la mayor

Alcaraz subrayó además que la convicción del plantel fue la clave principal para subir a lo más alto del podio. “Se mentalizaron en que querían traer el oro y eso es lo principal. Si no conseguíamos el oro iba a ser muy injusto por todo lo que hicieron desde el primer partido”, recalcó.

Pensando en el futuro de los juveniles y en el proyecto de la Selección Absoluta, el estratega albirrojo hizo hincapié en el proceso de formación. “Ojalá que sigan manteniendo este nivel y que esto sea el comienzo de sus carreras para no conformarse”, deseó.

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Para él, es clave llegar con calma el proceso de formación de estos jugadores. “No olvidemos que están en etapa de formación; de acá en adelante tiene que haber un crecimiento y ojalá dentro de poco podamos ver a todos estos chicos en la Absoluta. Trabajamos para que la Selección tenga un abanico amplio de jugadores donde seleccionar”, indicó el adiestrador.

🏆 “EL OBJETIVO SIEMPRE FUE SER CAMPEONES”: ALCA­RAZ TRAS EL ORO DE LA SUB 20



🇵🇾 El DT de la Selección Paraguaya Sub 20, Antolín Alcaraz, destacó que el equipo tuvo claro el objetivo desde el primer momento y que buscó asumir el protagonismo durante toda la competencia.



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Mauro Coronel: “No me ganó la ansiedad”

Por su parte, el capitán de la Selección y autor del penal decisivo que le dio la medalla de oro a Paraguay, Mauro Coronel, destacó la emoción de conseguir el título con la Albirroja y cómo encararon la final frente al local.

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“Es una experiencia muy bonita salir campeón con la Selección. Además tengo la oportunidad de irme en la Sub-20. Estuve trabajando para esto, así que ahora a disfrutar y ya pensar en Nacional”, expresó Coronel.

Sobre la ejecución de la pena máxima y la serenidad ante la presión del público rival, el capitán dijo que “estoy acostumbrado a eso, no me ganó la ansiedad, así que se me dio”, afirmó.

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“Nos preparamos para esto desde acá que nos fuimos, pensando en salir campeones. Estuve preparándome para esto, gracias a Dios se me da la oportunidad y la aprovecho. Cada oportunidad que se me dé la voy a aprovechar”, añadió el capitán.

Asimismo, reveló las conversaciones internas del grupo para sobrellevar la tensión antes del encuentro decisivo. “Estuvimos hablando de que no nos gane la ansiedad, sabíamos lo que era Argentina y su gente, pero tuvimos una mentalidad muy buena y pudimos salir campeones. Sabíamos lo que era Argentina, pero no nos achicamos, somos grandes”, resaltó.

🥇🇵🇾 “ES UNA EXPERIENCIA MUY BONITA SALIR CAMPEÓN CON LA SELECCIÓN”



⚽ Mauro Coronel, integrante de la Selección Paraguaya Sub 20, habló tras el regreso de los campeones de los Juegos ODESUR 2026 y destacó la emoción de conseguir el título con la Albirroja.



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Eduardo Delmás y el valor del grupo

Por su parte, Eduardo Delmás, el número 10 de esta selección y uno de los referentes del plantel, expresó su felicidad por la meta alcanzada “Hace dos semanas salimos de acá con un objetivo claro que era traer esta medalla y, por suerte, lo pudimos conseguir. Muy feliz por el recibimiento de la gente”, manifestó.

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Al igual que el entrenador, el 10 coincide en que la selección paraguaya fue la mejor del torneo. “En todos los partidos fuimos nosotros los que manejamos el juego. Y nada más lindo que definir contra el local y ganarlo con el estadio lleno”, celebró.

El mediocampista valoró el espíritu colectivo por encima de las individualidades durante la competencia. “El fútbol es un deporte de equipo. Si uno a veces no está en su mejor nivel, están los compañeros que te ayudan. Tenemos un equipazo increíble en todas las líneas. Jugábamos con el alma y con el corazón defendiendo al país como siempre, y por eso se dan estos resultados”, ponderó.

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Sobre su rol dentro del vestuario, añadió que: “Es una responsabilidad muy linda que el grupo te vea como un líder positivo, me llena de mucho orgullo”, agradeció.

¿Estará el lunes ante Libertad?

Tras los festejos, los futbolistas deberán retornar rápidamente a sus clubes. “Hoy toca disfrutar y mañana ya a trabajar nuevamente”, dijo Delmás sobre la rápido reincorporación al torneo local.

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Existe gran expectativa sobre la presencia de la nueva joya del fútbol paraguayo este lunes en el trascendental duelo que enfrentará a Olimpia ante Libertad por la fecha 12 del Torneo Clausura. De conseguir un triunfo, el Decano alcanzará la cima del campeonato.

Al ser consultado sobre su disponibilidad para dicho encuentro, Delmás dijo que “Mañana me presento en el club por la tarde, ahí seguramente voy a hablar con el profe (Vitamina Sánchez), vamos a ver qué tal estoy y qué quiere el DT”, cerró.